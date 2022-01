Elezioni Quirinale, Salvini: «Casellati è il massimo dopo Mattarella. Deluso da fuga centrosinistra»

«Elisabetta Casellati è stata eletta da 240 senatori trasversali agli schieramenti. Dal 75% dei senatori che hanno ritenuto fosse il miglior presidente del Senato e vicepresidente della Repubblica possibile. Non è un candidato di bandiera ma il massimo che la Repubblica possa mettere a disposizione. «Oggi abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella. Non la abbiamo candidata in quanto donna ma in quanto figura istituzionale valida».

Lo ha detto Matteo Salvini in una conferenza stampa durante le votazioni. Salvini si è detto «deluso dalla fuga del centrosinistra. Qualcuno dice sono disposto a dialogare sui miei nomi non su quelli del centrodestra, è un dialogo sui generis», ha aggiunto. «Proporrò di incontrarci prima del secondo voto. Se non ci si parla e si fugge la situazione non si risolve».

