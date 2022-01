Quirinale, Salvini: «Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo. Stop veti dal centrosinistra»

Silvio Berlusconi fa un passo indietro e non ritira la candidatura al Quirinale. Il centrodestra, a un giorno dalla prima votazione per il dopo-Mattarella, lavora a una strategia condivisa. A parlarne è stato il leader della Lega, Matteo Salvini.

Berlusconi, lo schiaffo agli alleati: il Cav diserta il vertice

Quirinale, Salvini: «Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo»

«Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell'interesse del Paese - da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo», sottolinea il numero uno del Carroccio che, nelle prossime ore, dovrebbe incontrare il leader del Pd, Enrico Letta.