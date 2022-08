Elezioni politiche 2022, Silvio Berlusconi: «Mi candiderò al Senato, così tutti contenti», Calenda: «Con Renzi accordo di fondo raggiunto»

Elezioni politiche 2022 diretta oggi 10 agosto. Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al Senato.

Conte: «Pd lavora con chi era contro Draghi»

Ore 10.40 Sulla chiusura del Pd al M5S «hanno deciso così fin dall'inizio, in modo del tutto irrazionale e incomprensibile, dando uno schiaffo anche ai loro elettori. I vertici del Pd che hanno deciso così ne risponderanno anche al loro elettorato. Una decisione contraddittoria perché dicono no al M5S, che ha battuto il pugno sul tavolo cercando di sollecitare il governo in carica per delle priorità, e poi lavorano con Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia e con Bonelli che ha ritirato il simbolo di Europa Verde alla Muroni perché ha appoggiato il governo Draghi». Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite oggi di 24 Mattino Estate su Radio 24.

Calenda: «Vicino accordo con Renzi»

Ore 10.05 L'intesa elettorale tra Azione e Iv, si farà: «Spero di sì. Ci sono tutte le premesse. Io con Renzi ho governato quattro anni, abbiamo sempre litigato però le cose le abbiamo fatte». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato a «Omnibus» su La7.

Berlusconi: «Mi candiderò al Senato»

Ore 9.15 «Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia». Lo annuncia il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch'io» su Rai Radio 1.

«Noi abbiamo sempre detto che chi ha più voti, verrà proposto al capo dello Stato come candidato-premier. Se sarà Giorgia Meloni io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, ospite di »Radio Anch'io« su Radio Raiuno. »Io non mi appassiono molto a questa competizione - ha aggiunto Berlusconi - mi interessano molto di più le cose da fare per caratterizzare il centrodestra di governo«. ha aggiunto Berlusconi. «Quando nel '94 io e Martino elaborammo la proposta della flat tax esaminammo l'esperienza di 54 stati che adottarono quella soluzione: quella formula fece aumentare le entrate, fa riemergere il sommerso e fa crescere l'economia e gli investimenti, quindi le entrate». Lo dice il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a «Radio Anch'io» su Rai Radio 1. «Comunque siamo persone responsabili, procederemo con gradualità, non intendiamo fare nuovo deficit».

Letta e il nuovo simbolo del Pd

Ore 9.35 «Presenteremo giovedì il simbolo, che sarà il simbolo del Pd con qualche modifica». Lo annuncia il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Filorosso su Rai3. »Ho visto oggi che Forza Italia ha presentato il simbolo, su cui giganteggia Berlusconi. La differenza fondamentale tra la politica a cui penso io e la politica degli altri - prosegue - è che io credo di avere una comunità, di cui io sono il segretario. Dall'altra parte sempre i nomi, per Salvini, per Calenda, per Berlusconi, per la Meloni. No, la gente vota per il partito democratico, io credo nella comunità, credo a questa idea. La comunità del Pd è con i nostri candidati, donne, giovani, e i candidati dei partiti con cui abbiamo deciso di fare le liste insieme. Voglio citare Roberto Speranza e Articolo 1, i cattolici di Demos, i socialisti, il movimento dei Repubblicani europei«.

Zingaretti: «Flat tax incostituzionale»

Ore 9.45 «La lotta alle diseguaglianze e la crescita diffusa dovrebbero essere l'assillo e la stella polare di tutta la politica», ma «la destra si è invece lanciata nella consueta lotteria di proposte irrealizzabili e, soprattutto, inique». Così, in una lettera inviata a La Stampa, il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su elezioni e programmi. «Flat tax al 23% per tutti, come promette Berlusconi, o al 15% per i lavoratori dipendenti, come propone Salvini - scrive -. Ciò significa, di fatto, scardinare quel principio di progressività fissato nell'articolo 53 della Costituzione».