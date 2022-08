Calenda: fiamma nel simbolo grave errore della Meloni. Berlusconi: «Il Colle? È fuori dalla mia testa»

Elezioni politiche 2022, la diretta.

Ore 13.30 Berlusconi: il Colle? È fuori dalla mia testa

«Se voglio andare al Quirinale? Assolutamente è fuori dalla mia testa. Ho risposto ad un'intervista per Libero, credo di avere detto che non posso pretendere altro dalla vita, che sono soddisfatto». Lo ha detto Silvio Berlusconi rispondendo ad alcune domande alla fine della partita del Monza. Ad un giornalista che gli chiede se sia ancora convinto che, se passasse il presidenzialismo, Sergio Mattarella si dovrebbe dimettere, risponde: «Ma io non ho detto questo», ho detto che c'è un cambio costituzionale, «ci saranno delle norme transitorie..». Quindi aggiunge: «Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con Mattarella, hanno tutti frainteso queste parole e questo mi ha indignato abbastanza».

Ore 11.30 Calenda: grave errore fiamma nel simbolo Meloni

«Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È tuttavia un grave errore tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi nel simbolo. È chiaro che Meloni non ha dimestichezza con le relazioni internazionali. All'estero l'ostentata matrice missina di Fratelli d'Italia renderà impossibile avere normali relazioni con i partner internazionali. Il rischio non è il fascismo in Italia, ma l'isolamento. Un dramma per un paese che vive di Made in Italy e di sostegno finanziario Ue». Lo afferma Carlo Calenda in un tweet.