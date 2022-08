Elezioni politiche 2022, diretta. Letta: «Noi l'unica alternativa a Meloni-Salvini». Berlusconi: «Io Presidente della Repubblica? Lo escludo»

Elezioni politiche 2022. Contro la crisi «gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese», ha detto Mario Draghi tra gli applausi del Meeting di Cl a Rimini. «Di qualunque colore sarà il prossimo governo, l'Italia ce la farà anche questa volta», assicura il premier uscente. Ma avverte: «Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale».

Elezioni politiche 2022, ultime notizie in diretta

Ore 09.57 - «Sono ormai costretto a rinunciare a comprendere il comportamento del vertice del Pd. Letta non l'ho più capito più da quando abbiamo presentato l'agenda sociale a Draghi», «al posto di fedeltà agli italiani ha parlato di fedeltà a Draghi...» Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Radio Popolare. Parlando del Movimento, Conte, ha affermato: «Se un elettore di sinistra vuole realizzare gli obiettivi di una forza progressista credo che sia addirittura costretto a votare il M5s rispetto all'offerta corrente. Siamo la forza più progressista, è evidente. Vede le nostre battaglie su salario minimo?»

Ore 09.20 - Se mi immagino da solo all'opposizione dopo il voto? «Mi immagino da solo al governo», dice a Radio Popolare il leader M5S Giuseppe Conte. «È complicato - ammette l'ex premier - ma battute a parte dico che gli italiani hanno un grande destino nelle proprie mani», se quel 40% di astensionismo «decide di andare a votare significa ribaltare completamente sondaggi e pronostici».

Ore 08.57 - Se è giusto il confronto tv Letta-Meloni? «Non mi sono interessato delle diverse formule, è un tema che non mi appassiona. Sono scettico sui confronti tv, spesso si trasformano in risse...». Così Silvio Berlusconi, parlando ai microfoni di Rtl. È preferibile, secondo il presidente di Forza Italia, «che ogni leader possa illustrare per conto proprio e con calma le sue idee sul futuro dell'Italia».

Ore 08.55 - «Abbiamo in grande onore di candidare Rita dalla Chiesa non è solo un volto noto ma il simbolo della lotta alla mafia: tra qualche giorno ci sarà il 40esimo anniversario della morte del padre». Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Rtl102.5.

Ore 08.54 - Se escludo di fare il Presidente della Repubblica? «Assolutamente, non posso in questo momento darmi da fare se non per aiutare il mio paese a garantire la nostra libertà, la nostra incolumità, a proteggere i nostri beni e le nostre famiglie», dice a Rtl Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.

Ore 08.47 - «Parole in libertà, quelle di Salvini. Oggi l'obbligo scolastico è 6-16 anni, troppo poco ed è una delle ragioni per cui l'istruzione nel Paese funziona solo in parte. Dobbiamo investire sulla scuola, sull'educazione: tutte le ricerche dicono che si comincia a 3-4 anni a formarsi. Poi, la nostra proposta principale è che in 5 anni i nostri insegnanti abbiano stipendi in linea con il resto dell'Ue: oggi manca la progressione sufficiente e finiscono con stipendi non adeguati». Lo afferma Enrico Letta a Radio Capital replicando a chi gli chiede di commentare le parole del leader della Lega secondo il quale l'estensione dell'obbligo scolastico sarebbe una scelta stalinista.

Ore 08.38 - «Lavoro, diritti, tasse: il voto è uno spartiacque, di qua o di là. Noi vogliamo dare agli italiani un'alternativa a chi crede che l'Italia governata da Meloni e Salvini sarebbe un arretramento». Lo dice Enrico Letta a Radio Capital, sottolineando come la proposta del modello di famiglia dell'Ungheria di Orban sia lontana da quello al quale guarda il Pd e al quale guarda l'Europa.

Ore 08.27 - «La legge elettorale ha una parte maggioritaria in cui in un terzo circa dei collegi vince solo uno, il primo: i piccoli partiti non hanno la capacità di eleggere nessuno e la competizione è solo tra i grandi partiti. A me non piace questa legge elettorale, abbiamo provato a cambiarla, ma questa è. Questo voto è o di qua o di là, o si vota per una destra con Salvini e Meloni oppure, l'unica alternativa che può competere siamo noi, il centrosinistra». Così Enrico Letta, segretario del Pd, parlando a Radio Capital.