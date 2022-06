Elezioni, Boccia: «Pd primo partito da Nord a Sud, vinceremo molti ballottaggi»

Il Pd è il partito più votato. A oltre cinque ore dall'inizio dello spoglio, in una conferenza stampa i dirigenti dem si mostrano soddisfatti. «Il Pd è il primo partito, dal nord al sud, con un successo da noi auspicato sopra e sotto il Po». Lo dice il responsabile Enti Locali dei dem Francesco Boccia, in conferenza stampa al Nazareno.

«Vinciamo al primo turno a Lodi e Padova. Siamo primi a Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Como. Andiamo al ballottaggio a Lucca e a Monza e Alessandria, dove la destra pensava di aver vinto. Abbiamo confermato Taranto», ha detto Boccia. «Nel Lazio siamo al ballottaggio a Viterbo e Frosinone, ed è importante il ballottaggio a Catanzaro», ha sottolineato il dirigente del Pd.

Boccia è ottimista: «Siamo sicuri che supereremo il risultato del 2017, vinceremo molti ballottaggi». Il dirigente dem è convinto che il "campo largo", l'alleanza con il M5S sia la strada giusta ed è importante non porre veti. «La Lega crolla, ma sappiamo di non essere autosufficienti, abbiamo costruito un fronte ampio e continuiamo a farlo». «Rivendichiamo il lavoro serio, cercheremo l'unità di coalizione anche nei ballottaggi, nonostante la divisione in alcune città. Dove ci si divide vince la destra, chi ha posto veti ha permesso alla destra di vincere, con i veti non si va lontano», ha detto.