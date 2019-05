Veltroni e il consiglio M5S: «Rompete la alleanza con la Lega che vi ha spolpato»

di Mario Ajello

Walter Veltroni dà un consiglio a M5S: «Rompere la alleanza con la Lega che li ha spolpati». «Mi pare evidente che debbano fare così», dice l'ex segretario dem all'indomani del voto europeo. «Questa alleanza - incalza - è innaturale, e i 5 stelle pagano un prezzo elevatissimo dal punto di vista elettorale. Però, avendolo pagato, potrebbero aver paura delle elezioni anticipate e consegnarsi mani e piedi - sindrome di Stoccolma - al loro carnefice, a chi li sta spolpando». Per l'ex leader dem, però, il Pd non deve dialogare con il movimento 5 stelle: «Non mi sembra ci siano le condizioni per fare cose che non hanno molto senso in questo momento». E questo è il messaggio più importante, perché sarà forte la tentazione del Pd di inserirsi nel gioco interno alla maggioranza, offrendosi come sponda a Di Maio contro Salvini.