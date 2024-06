Europee, Salvini: Lega perde voti? Contano le percentuali

"Ci svegliamo al 9%, ed è una bella giornata di sole..."

Milano, 10 giu. (askanews) - "Contano le percentuali. Se c'è gente che è rimasta a casa riguarda tutti i partiti". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a via Belerio, rispondendo a chi gli faceva notare che in termini di voti assoluti la Lega ha segnato un calo di circa 400mila voti rispetto alle Politiche. "Gli exit poll ci davano al 7%, ci svegliamo al 9 ed è una bella giornata di sole...", ha aggiunto.