Un alleato per alcuni e un convitato di pietra per altri. Sicuramente segno inequivocabile di disaffezione al voto e forse anche alla cosa pubblica. L'astensionismo, questo fantasma che si aggira nelle urne ormai da qualche decennio, continua a fare presa. E in questa tornata elettorale il partito del non voto potrebbe portare a casa un risultato al di sopra di qualsiasi aspettativa: per la prima volta aspira alla maggioranza assoluta. Le elezioni imminenti potrebbero, infatti, essere le prime consultazioni nazionali in cui saranno più gli italiani a restare a casa rispetto a quelli che si recheranno alle urne. Ci sono analisti che stimano una partecipazione inferiore al 50%, con un italiano su due alle urne. Una previsione fosca.

AI SEGGI

Intanto le urne sono già aperte in alcuni Paesi dell’Unione Europea: ieri mattina i seggi olandesi hanno aperto i i battenti in Ue inaugurando una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori. Oggi, invece, aprono i seggi in Irlanda e Repubblica Ceca. Attualmente, in Olanda, la partecipazione risulta essere superiore rispetto alle Europee del 2019: alle 17.45 di ieri, l’affluenza era del 29%, rispetto al 24% della precedente tornata. I primi exit poll smentiscono i sondaggi: l'ultradestra in Olanda non sfonda. Geert Wilders guadagna 7 seggi all'Eurocamera, ma si piazza dietro al ticket europeista laburisti-verdi guidato da Frans Timmermans.

L’ANALISI

«Partiamo da un presupposto importante: i sondaggi non riescono a centrare le percentuali esatte, considerando che ad oggi (giovedì ndr) circa il 20% dell’elettorato non sa se recarsi alle urne e soprattutto chi voterà» spiega Antonio Noto direttore di Noto Sondaggi - l'unico strumento a cui ci possiamo affidare è l’analisi storica». E il primo aspetto da considerare è il territorio: «L'affluenza non è omogenea a livello nazionale- spiega Noto - Al nord, tendenzialmente supera il 60%, al sud è inferiore al 50%». Nelle isole il calo dell’affluenza è molto più marcato che nel resto del Paese: «Scende anche al di sotto del 40%». Ma a cambiare sono anche le preferenze: «al Sud si tende a votare meno, ma con una preferenza al candidato, rispetto al Nord, dove c’è un voto ideologico». La storia è questo che ci insegna, «pertanto suppongo che non ci sarà omogeneità nemmeno alle elezioni europee. La variazione sarà continua e significativa», spiega l'analista.

L’AFFLUENZA

C’è poi un altro aspetto da osservare: ad ogni evento elettorale, sempre meno cittadini si presentano alle urne rispetto alla precedente tornata. «Alle ultime elezioni europee solamente il 54% degli elettori ha partecipato al voto - puntualizza Noto- Prevedendo che questo trend si riconfermerà anche questa volta, non sorprenderebbe un’affluenza intorno al 50% alle imminenti elezioni». Forse, però, esiste ancora la remota possibilità di strappare qualche voto al partito del non voto: «È anche vero che cinque anni fa c’era un solo giorno per andare alle urne, questa volta due. Quindi l'affluenza potrebbe essere maggiore».

Secondo Noto, l’astensionismo penalizzerà in maniera diversa i partiti, colpendo in particolare quelli che fanno maggior affidamento su un elettorato volatile: «Quando l'affluenza alle urne è bassa, i partiti ideologici tendono ad essere più avvantaggiati, perché i loro elettori mantengono una coerenza nel loro sostegno politico». D'altra parte, i partiti che hanno un elettorato più fluido, affascinato dal carisma dei leader politici, tendono a risentirne di più: «Questi elettori sono meno prevedibili e possono cambiare la loro preferenza politica da un'elezione all'altra, spostandosi da destra a sinistra o non andando a votare» specifica Noto.

I GIOVANI

Quando si parla di astensionismo, le nuove generazioni diventano il fulcro della discussione. Secondo l’istituto di sondaggi Swg il tasso di astensionismo tra i giovani oscillerà intorno al 50 per cento. Così, per riuscire a captare la loro attenzione, l'associazione 20e30 ha lanciato a poche settimane dalle europee una campagna curiosa, ossimorica, rivolta agli under 35. Ha invitato tutti i giovani a iscriversi al Partito del non voto, sottoscrivendo un elenco in cui sono riportate sette ragioni per non andare a votare. Al momento i firmatari sono oltre 43 mila, Tra le critiche rivolte ai politici: «Parleranno con i cittadini solo in campagna elettorale; ridurranno il confronto politico a slogan; ignoreranno le promesse elettorali». L'obiettivo di 20e30, però, non è quello di allontanare i giovani dalle urne, piuttosto di sondare le ragioni che portano all'astensionismo per combatterlo sul lungo periodo. «Il nostro obiettivo è di importanza pedagogica - specifica Lorenzo Pavanello, presidente dell'associazione - vogliamo educare i giovani all'azione del voto. Ma per farlo bisognerebbe promuovere una partecipazione più frequente, non a distanza di anni. I giovani si sono disabituati al voto».