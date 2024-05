Elezioni Europee 2024, come, quando e per cosa si vota: candidati, orari, scrutinio. La guida completa

Le elezioni europee 2024 rappresentano un appuntamento cruciale per i cittadini italiani e per l'intera Unione Europea. In Italia, le votazioni si terranno l'8 e il 9 giugno 2024. Questo evento, che si svolge ogni cinque anni, non solo determina la composizione del Parlamento europeo, ma riflette anche le sfide, le aspirazioni e le dinamiche politiche che caratterizzano il continente.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere su come e quando votare, chi sono i candidati, gli orari e quando avrà inizio il processo di scrutinio.

Quando si vota: date e orari

Le elezioni europee in Italia si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Gli elettori italiani avranno l'opportunità di eleggere 76 membri del Parlamento europeo.

Chi può votare e dove

Per votare è necessario aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani residenti in un altro Stato membro dell'UE possono scegliere di votare nel paese di residenza, a patto che siano rispettate determinate condizioni. Gli elettori devono votare presso il seggio elettorale indicato sulla loro tessera elettorale. Se non si è ancora in possesso della tessera, è necessario richiederla al proprio Comune di residenza. Sono previste condizioni particolari di voto per degenti in ospedale, elettori con gravi infermità, detenuti e elettori non deambulanti.

Casi particolari (studenti fuori sede)

Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti: possono votare nel comune in cui si trovano per servizio.

Studenti fuori sede: devono fare domanda entro il 5 maggio per poter votare nel luogo di studio.

Cittadini italiani residenti in altri Stati membri dell'UE: possono votare presso i seggi allestiti dalle sedi diplomatiche italiane o scegliere di votare per i rappresentanti del Paese di residenza.

Cittadini italiani residenti in Paesi non UE: possono votare solo recandosi nel comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per cosa si vota: come funziona il Parlamento Europeo

Le elezioni europee del 2024 sono cruciali per il rinnovo del Parlamento Europeo. Questa è una delle quattro istituzioni principali che dirigono l'amministrazione dell'Unione e ne definiscono gli orientamenti politici, ma ha una particolarità: è l'unica eletta direttamente dai cittadini. Insieme al Consiglio dell’Unione Europea, esercita la funzione legislativa: può approvare, respingere o modificare le proposte della Commissione Europea. Alcune delle principali funzioni sono:

Approvazione di nuovi stati membri: deve approvare l'adesione di nuovi stati membri all'UE.

Accordi commerciali internazionali: deve approvare gli accordi commerciali internazionali.

Bilancio dell'Unione Europea: partecipa alla definizione e approva annualmente il bilancio dell'UE.

Uno dei primi compiti degli europarlamentari, appena insediatisi, è eleggere a maggioranza assoluta il nuovo presidente della Commissione Europea: è per questo che dall'esito delle elezioni europee dipenderà anche l'orientamento della prossima Commissione. Per rendere più trasparente il processo di selezione, a partire dal 2014, ogni gruppo politico annuncia in anticipo il proprio candidato capolista (Spitzenkandidaten).

Come si vota: il sistema elettorale

Secondo la legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono adottare un sistema elettorale proporzionale. Questo significa che i seggi sono assegnati in modo proporzionale ai voti ricevuti dalle varie liste. In Italia si utilizza il voto di preferenza, permettendo agli elettori di indicare da una a tre preferenze all'interno della stessa lista, con l'obbligo di votare candidati di sesso diverso se si esprimono due o tre preferenze. I candidati con il maggior numero di voti di preferenza sono eletti in base al numero di seggi ottenuti dalla lista in ciascuna circoscrizione.

Come si vota: la scheda

All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale contenente i vari simboli dei partiti. Oltre a segnare una croce sul simbolo del partito prescelto, c'è la possibilità di indicare fino a tre preferenze. Nel caso esprima più di una preferenza, è necessario assicurarsi che entrambi i generi siano rappresentati, ad esempio, un uomo e una donna, due donne e un uomo, o due uomini e una donna. Se questa condizione non è soddisfatta, verrà considerata valida soltanto la prima preferenza indicata. Non è consentito il voto disgiunto (votare per un partito e indicare preferenze per i candidati di un altro partito).

La soglia di sbarramento

Il nostro paese è uno dei 14 membri dell'Unione Europea su 27 ad aver introdotto una soglia di sbarramento. Questo implica che i partiti che non ottengono una percentuale minima di voti non partecipano alla distribuzione dei seggi. In Italia, questa soglia è stabilita al 4%. Tuttavia, in Europa, le soglie variano, partendo da un minimo dell'1,8% a Cipro fino a un massimo del 5% in Francia.

I seggi e le circoscrizioni

Per le prossime elezioni, il Parlamento europeo mette in palio 720 seggi (15 in più rispetto alla composizione attuale). La distribuzione dei seggi tiene conto delle dimensioni della popolazione di ciascun paese, ma applica anche un principio di proporzionalità che garantisce un peso adeguato anche agli stati più piccoli. Questo sistema varia dai sei eurodeputati per Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta, fino ai 96 per la Germania, mentre all'Italia spettano 76 seggi, collocandola come la terza nazione più rappresentata, dopo Germania e Francia.

Per quanto riguarda l'Italia, così come Belgio, Irlanda e Polonia, è suddivisa in diverse circoscrizioni:

Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte, con 20 seggi .

. Nord-Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, con 15 seggi .

. Centro: Lazio, Marche, Toscana e Umbria, con 15 seggi .

. Sud: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia, con 18 seggi .

. Isole: Sicilia e Sardegna, con 8 seggi.

Chi sarà eletto

Ogni partito presenta le proprie liste per una o più di queste circoscrizioni, con la possibilità di candidare lo stesso individuo in più di una di esse, strategia spesso adottata per leader o personalità di spicco, al fine di attrarre un maggior numero di voti. Tuttavia, se tale individuo viene eletto in più circoscrizioni, deve cedere il proprio seggio al primo tra i non eletti. Lo stesso principio si applica se la persona è già parlamentare o fa parte del governo, in quanto entrambe le cariche sono incompatibili con quella di europarlamentare.

Candidati

Le principali liste candidate alle prossime elezioni europee sono le seguenti:

Partito Democratico

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Azione

Stati Uniti d'Europa

Scrutinio e cosa succede dopo le elezioni

Lo scrutinio dei voti inizierà alle 23:00 del 9 giugno 2024, in contemporanea con tutti i Paesi membri dell'UE. I primi risultati saranno gli exit poll, seguiti dalle proiezioni basate sui voti reali. Gli eurodeputati eletti formeranno dei gruppi politici, nei quali ci sono eurodeputati provenienti da paesi diversi e da partiti politici diversi. Ogni gruppo ha obiettivi comuni. Tutti gli eurodeputati eleggeranno poi la Presidente o il Presidente del Parlamento e della Commissione europea.