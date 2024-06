Chi diventa europarlamentare? Preferenze e rinunce, ecco come funziona

Le urne delle Elezioni Europee 2024 si sono chiuse alle 23 di ieri (domenica 9 giugno) e le proiezioni diffuse hanno ormai reso evidenti i risultati di questa tornata elettorale. Ma come è possibile sapere chi diventerà europarlamentare? Finché lo spoglio non sarà terminato non si potrà conoscere con certezza i nomi di tutti i nuovi eletti, ma ci sono alcuni importanti fattori da tenere in considerazione per capire, in ogni lista, chi diventerà (con buona probabilità) parlamentare europeo.

Come funziona

Il meccanismo di elezione è complesso, con diversi fattori che influenzano i risultati finali, dal peso delle preferenze alle eventuali rinunce. In teoria, infatti, i candidati vengono eletti in base alle preferenze espresse dagli elettori. Ogni elettore ha avuto la possibilità di esprimere da una a tre preferenze, indicando i nominativi dei candidati che desidera vedere tra gli scranni del Parlamento Europeo.

Per eleggere parlamentari, è fondamentale che la lista abbia superato la soglia del 4%. Nel caso in cui sulla scheda non venga indicata alcuna preferenza, il voto varrà soltanto per la lista (non andrà dunque ai capilista).

Capilista: i favoriti dei partiti

Nonostante l'importanza delle preferenze, i capilista rivestono un ruolo centrale. Questi sono i candidati che generalmente ottengono il maggior numero di voti, spesso grazie al sostegno e alla campagna elettorale della lista. I partiti politici tendono a promuovere fortemente i loro capilista, chiedendo esplicitamente agli elettori di votarli. Questi candidati godono di una visibilità e di un supporto maggiore, aumentando le loro possibilità di elezione.

La probabile elezione di Ilaria Salis e Vannacci

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha difeso la scelta del partito di candidare Ilaria Salis, ora (con buona probabilità) eletta europarlamentare: «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare». Questa elezione sarebbe un esempio concreto del potere dei capilista: con quasi il 7% dei voti, i leader di Avs hanno considerato praticamente eletta l'attivista italiana che si trova ai domiciliari a Budapest. Per lo stesso motivo, anche il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci risulterebbe tra gli eletti all'Europarlamento. Lo scrive YouTrend sul suo account X mentre è in corso lo spoglio.

Le possibili rinunce

Alcuni incarichi sono incompatibili con la carica di parlamentare europeo. Nessuno membro del Parlamento europeo, infatti, può fare parte di un consiglio o una giunta regionale oppure fare parte di una delle due Camere del Parlamento. È per questo che molte candidature, come quelle di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani e Carlo Calenda, sono state discusse: tutti loro, nel caso in cui venissero eletti, dovranno rinunciare all'incarico (come hanno annunciato) per rimanere parlamentari italiani. Il loro posto verrebbe preso da un altro dei componenti della lista (il più votato).

Chi sono i capilista

Ecco i capilista delle liste che, secondo le ultime proiezioni, hanno superato la soglia del 4%:

Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni in tutte le circoscrizioni



Partito Democratico

Cecilia Strada, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Lucia Annunziata

Movimento 5 Stelle

Maria Angela Danzì, Sabrina Pignedoli, Carolina Morace, Pasquale Tridico, Giuseppe Antoci

Forza Italia

Antonio Tajani, Caterina Chinnici

Lega

Silvia Sardone, Paolo Borchia, Roberto Vannacci, Annalisa Tardino

Alleanza Verdi e Sinistra

Ilaria Salis, Cristina Guarda, Ignazio Marino, Mimmo Lucano, Leoluca Orlando