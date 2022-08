Elezioni politche 2022, diretta. Salvini: «Mi candido a Milano. La Russia? Non ci vado da anni e non ho contatti»

Elezioni politiche 2022, si avvicina l'appuntamento col voto del 25 settembre. «Oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che parla dopo il caos prodotto dalle parole del falco russo Dmitri Medvedev che è entrato a gamba tesa in campagna elettorale invitando gli europei a «punire» alle urne i loro «governi idioti» e il suo appello diventa subito un caso in Italia.

Enrico Letta ha presentato i candidati e i programmi sul piano giovani per il governo nella sede nazionale del partito al Nazareno. «L'obiettivo che mi sono dato come segretario del Pd è stato quello di riportare al centro della vita politica la questione dei giovani e di portare a essere il Pd il partito più votato dai giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo dietro invece sul tema del voto dei giovani, non sarei soddisfatto. L'obiettivo principale per noi è tornare a essere primi tra i giovani», ha detto il segretario del Pd sede nazionale del partito al Nazareno.

M5s, l'elenco dei candidati: Conte capolista in 5 regioni, Appendino in tutte le circoscrizioni del Piemonte

Elezioni, la diretta

Ore 11.22 - L'ex magistrato Carlo Nordio e l'ex presidente del Senato Marcello Pera si candideranno alle prossime elezioni con Fratelli d'Italia. Ad annunciarlo i diretti interessati, in maniera netta il primo, in modo più sfumato il secondo. «Ho sempre sostenuto -scrive Nordio in un articolo su Il Messaggero e Il Mattino- che un magistrato non dovrebbe entrare in politica durante il servizio, e nemmeno dopo, per evitare il sospetto che le sue inchieste fossero indirizzate a procacciarsi un consenso elettorale. Poiché son passati quasi sei anni dal mio congedo, e la magistratura mi sembra quasi un ricordo lontano, questi scrupoli non sono più giustificati. Ma vi è una ragione ulteriore che mi ha convinto ad accettare. Dopo aver scritto, per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale, la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene offerta la possibilità sarebbe una mancanza di coraggio, o quantomeno un atteggiamento di incoerenza e di pigrizia».

Ore 10.53 - «Dopo aver donato il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste. E penso che saranno delle belle liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, al Lazio»: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che ha aggiunto: «Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia. Spero che la sinistra non passi 30 giorni a parlare di altro, di marziani o di insulti».

Ore 10.52 - I giovani sono «il segno del rinnovamento delle liste Pd. Il mio obiettivo è mettere la questione giovanile al centro e rendere il Pd il primo partito per i giovani» ovvero «riuscire a ritornare ad essere primi tra i giovani. Un percorso che si fonda sui temi», non parlando «dei giovani in modo paternalistico», ma rendendoli «protagonisti di tutto il lavoro». «I giovani non devono più andare via dall'Italia» e il nostro paese «deve diventare attrattivo anche per i giovani non italiani». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in conferenza stampa al Nazareno.