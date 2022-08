Elezioni diretta, Letta-Fratoianni-Bonelli: ore decisive. Renzi chiude a Berlusconi e Calenda attacca il M5s

Passi avanti. Nel Pd vedono sviluppi positivi nel confronto con Ev e Si per allargare a sinistra la coalizione. Dopo la frenata decisa da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, seguita all'ingresso in squadra di Carlo Calenda con Azione, i due hanno incontrato per un'ora e mezza Enrico Letta, e ora due giorni dovrebbero bastare a sciogliere nodi e riserve, su intese programmatiche e seggi.

Lo sforzo del leader dem di rafforzare una coalizione «larga e plurale», che sia competitiva per cercare di «battere la destra sovranista», si sta rivelando impegnativo, ma a piccoli passi procede anche per tenere a bordo Luigi Di Maio. Renzi chiude a Berlusconi: «Per le elezioni? Caro Silvio, no grazie». così, parlando Rtl 102.5, il leader di Iv si è rivolto al presidente di Forza Italia. E Calenda sbarra la strada, ancora una volta, a Conte. Un governo con tutte le forze alternative alla destra il giorno dopo le elezioni? «I 5 stelle hanno fatto disastri, sono campioni della distruzione. Non ci voglio avere nulla a che fare. Con i 5 stelle non farò mai un governo politico». ha detto il leader di Azione a Radio24.

Enrico Letta: «Un dovere stare insieme, ma patti separati con gli alleati». Più vicino l'accordo con Verdi e Si

Elezioni, la diretta

Ore 10.45 - «Dico agli italiani votateci, i seggi sono fondamentali se hai un'idea politica, ma se sei pronto a rimangiarti tutto per rimanere in Parlamento sei un quaquaraquà. Per i seggi: basta il 3 per cento. Ossia un milione di italiani. Me li cerco da solo, non vado dalle coalizioni», ha detto Renzi a Rtl 102.5. «Ci sono due modelli diversi di far politica - ha aggiunto -: c'è chi pensa che le idee contino meno degli scranni parlamentari e chi invece vuole prima le idee e poi lo scranno. Se il centrosinistra avesse detto 'siamo per l'agenda Draghì avrei detto sì. Ma ora si tengano le loro patrimoniali».

Ore 10:17 - Sulla campagna elettorale in corso «non ho impressioni buone, è una brutta campagna in cui solo noi stiamo puntando sulle cose concrete da fare. La sinistra è concentrata sul modo migliore di non far vincere quella che definisce la destra, per questo chiamano insieme le forze più diverse, con una squadra contradditoria in cui non possono decidere nulla di concreto senza dividersi e non possono che demonizzare insultare, attaccare. Se vincono finirà come con il governo Prodi, caduto in breve tempo per le troppe contraddizioni». Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Monte Carlo.

Ore 10.00 - «Per le elezioni? Caro Silvio, no grazie». Così, parlando Rtl 102.5, il leader di Iv, Matteo Renzi si è rivolto al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. «Non partecipiamo al centrodestra - ha aggiunto - perché c'è chi ha sempre votato contro Mario Draghi. Siamo stati e saremo dalla parte di Draghi. Ho ascoltato ieri Berlusconi, l'ho ascoltato con piacere. Lo ringrazio per avermi detto che sono intelligente». «Ho grande rispetto per lui - ha proseguito Renzi -. Anzi, lo dico: bisognare avere il coraggio di non attaccare gli avversari. Il M5S l'ha fatto troppo spesso in questi anni».

Ore 9.36 - «Come faccio a rispondere a uno che ha ottenuto il Pnrr e pianta un milione di alberi... Berlusconi È angosciato dal fatto di vedere Fi sgretolarsi per una scelta che ha fatto lui, quella di far cadere l'italiano più illustre nel mondo per provare a fare il presidente del Senato a novant'anni... Io sono pronto a un confronto in televisione con lui quando vuole». Lo dice Carlo Calenda di Azione a Radio 24