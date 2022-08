Elezioni 2022, diretta. Leader a confronto al Meeting di Rimini: incontro con Letta, Meloni, Salvini, Tajani, Di Maio, Lupi e Rosato

Elezioni politiche 2022. Archiviata la questione liste, con la presentazione dei candidati chiusa ieri, parte la campagna elettorale. Al meeting di Rimini - a partire dalle 12 - primo confronto tra i leader dei principali schieramenti. Si parla di "Nella diversità, per il bene comune", come recita il titolo dell'incontro organizzato in collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.

Elezioni, Meloni a Roma e a Palermo e Salvini in 3 Regioni del Sud. Letta riconferma la squadra di governo.

All'incontro partecipano Luigi Di Maio, Capo Politico di Impegno Civico; Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico; Maurizio Lupi, Capo politico Noi Moderati, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega; Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia.

Elezioni, la giornata in diretta

Ore 11.20 - «Sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri: l'avanzo commercial della Russia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Chiedo di valutare l'utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti ma se funziona al contrario rischiamo di andare avanti dieci anni: uno strumento che doveva dissuadere Putin nell'attacco finisce con il favorirne l'economia». Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl. «Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra. Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione», conclude.

Ore 11.15 - «Anche questa mattina il gas continua a salire. E' urgentissimo aprovare il terro massimo Europeo al prezzo del gas» ma su questo «ci sono troppe ambiguità e timidezze». Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, durante un punto stampa tenuto al Meeting per l'amicizia fra i popoli, in corso a Rimini.

Ore 11.13 - «Sull'Ucraina la Lega farà quello che gli altri Paesi democratici ed occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni la collocazione internazionale dell'Italia non si cambia». Lo dice Matteo Salvini al Meeting di Cl.

Ore 11.02 - «Lavoriamo al dettaglio costi-benefici di Quota 41. Vedrò i leader dei sindacati sulla riforma delle pensioni per l'azzeramento della legge Fornero». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al Meeting di Cl.

Ore 10.54 - «No, siamo oltre le comiche berlusconi forza_italia». Così Carlo Calenda su twitter rilanciando il post di Luigi Marattin che definiva "comica" la proposta di Silvio Berlusconi sulla tassa unica al 2% per l'acquisto della prima casa. «Esiste già», aveva scritto Marattin sul social network.

Ore 10.23 - «Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invece facciamo proposte serie su inflazione, energia, geopolitica, cultura, sostenibilità. C'è chi litiga sul niente. E poi c'è #ItaliaSulSerio #TerzoPolo». Così Matteo Renzi su twitter.

Ore 10.15 - «Negli ultimi anni quante volte abbiamo sentito parlare di intervento dello Stato per salvare grande imprese private? In questo nefasto decennio di governi concepiti in laboratorio dal Pd, quante volte abbiamo visto lo Stato mettere le mani nelle tasche dei cittadini per salvare le banche - per esempio - dalla loro gestione allegra finalizzata a riempire di prestiti mai restituiti gli amici degli amici? Sia chiaro: è giusto che lo Stato tuteli il sistema produttivo e anche quello del credito». Così Giorgia Meloni in un video sui social.

Ore 9.31 - «Leggo che Matteo Salvini vorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno chiariti con la massima trasparenza». Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico.

Ore 9.20 - «La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una». Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un video sui social.