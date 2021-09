La gara del primo turno finirà con Michetti in testa e Gualtieri poco sotto, e con i due pronti a sfidarsi al ballottaggio. Calenda si piazza terzo e la Raggi quarta. Questa la fotografia scattata da Swg per il Messaggero, a due settimane dal voto per il Campidoglio. E’ il sondaggio più fresco e più approfondito sulle elezioni a Roma e descrive, in vista del secondo turno, una situazione di bipolarismo centrodestra-centrosinistra con Michetti...

