Chi ha preso più voti alle elezioni comunali di Roma? Mussolini

Chi ha preso più voti al consiglio comunale di Roma? Mussolini. Si tratta, per l'esattezza, di Rachele Mussolini, esponente di Fratelli d'Italia e consigliere uscente dell'aula Giulio Cesare. «Sono sempre molto scaramantica - spiega - ma sicuramente sono contenta di questo risultato, che è parziale. Certamente ripaga del lavoro che ho svolto nei cinque anni in Consiglio Comunale all'opposizione con i miei colleghi di Fratelli d'Italia con i quali abbiamo condiviso tante battaglie sempre e solo nell'interesse della città e in maniera non strumentale».

Rachele Mussolini, figlia di Romano Mussolini e della sua seconda moglie, Carla Maria Puccini, è consigliera capitolina uscente, ricandidata con Fdi, commenta con l'Adnkronos il risultato raggiunto alle comunali di Roma a spoglio ancora non terminato. Quando sono state scrutinate 1.356 sezioni su 2.600, ha ottenuto 4.435 preferenze staccando di parecchio gli altri candidati in lista.

«Sono molto cresciuta personalmente - dice ancora la figlia di Romano Mussolini - Venni eletta in una lista civica, che appoggiava Giorgia Meloni, con una manciata di voti e quindi il fatto sia cresciuta tantissimo sicuramente è gratificante a prescindere se poi si dovessero spostare le posizioni. Sono comunque contenta e soddisfatta del mio lavoro».