Elezioni politiche 2022, la diretta. Cominciato il deposito delle candidature. Italexit di Paragone raggiunge le firme

Elezioni politiche 2022, la diretta. Partiti e coalizioni sono al rush finale per la presentazione delle liste. Le acque più agitate sono in Forza Italia dove le ultime sono state ore di polemiche con il caso-Casellati in Basilicata. E proprio in Basilicata è arrivata alla fine la rinuncia di La Regina dopo le polemiche su un vecchio post contro Israele. Il Pd al suo posto ha candidato Amendola. Intanto oggi il via alla presentazione delle liste alla Corte d'appello di Roma: la prima è stata Italexit di Paragone.

Il centrodestra chiude le sue liste, le spine di Berlusconi: Veneto e Basilicata, FI si spacca

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 12.15 - Meloni: nel Pd c'è chi inneggia all'Urss, Letta che fa?

«Dopo i giovani candidati del Pd che negano il diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele, arriva anche chi inneggia all'Unione Sovietica. Questo è il post del segretario metropolitano del Pd di Napoli Marco Sarracino, uno dei capolista under 35 scelti direttamente da Enrico Letta. Sarracino, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2, ha scritto: Buon anniversario della Rivoluzionè. Bolscevica, ovviamente. Con tanto di foto di Lenin e Armata rossa». Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook. «Chissà se Letta rivendicherà anche questo nelle sue interviste alle tv estere, chissà quanto la comunità internazionale apprezzerà un partito che inneggia all'Unione Sovietica - un regime totalitario comunista che ha oppresso per mezzo secolo la libertà dei popoli europei, facendo milioni di morti - mentre, tra l'altro, i carri armati russi entrano in Ucraina con tanto di falce e martello a rivendicare proprio i confini dell'URSS», conclude Meloni.

Ore 11.45 - Nuova riunione Fratelli d'Italia sulle liste per rush finale

Una nuova riunione del centrodestra sulle liste di coalizione è in corso nella sede di Fratelli d'Italia, a Roma. Come apprende l'ANSA, prosegue il lavoro di verifica dei documenti, incastri tra collegi e candidature e parità di genere alla luce delle liste che ogni partito del centrodestra sta completando e di quelle di coalizione. Lo schema complessivo delle candidature nei collegi uninominali e plurinominali va depositato, per legge, entro domani alle 20 alle Corti di appello.

Ore 11.10 - Salvini: sì al confronto tra leader principali forze

«Credo che gli italiani abbiano il diritto di valutare tutte le idee dei partiti, e quindi auspico un dibattito con le principali forze politiche e i loro leader. In un confronto con la presenza di Letta, magari potrei sperare di avere qualche risposta sui vergognosi candidati del Pd che insultano Israele e sulle imbarazzanti risse nel Pd di Roma (c'entrano le polizze assicurative da far stipulare al Campidoglio?). Potremmo anche parlare, finalmente, dei programmi: Flat Tax, Quota41, pace fiscale, energia e nucleare, sicurezza e immigrazione, caro bollette e potere d'acquisto. Io ci sono. E gli altri?». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Ore 11.00 - Mentana: La7 pronta a ospitare confronto tra 4 leader

Noi siamo pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto». Lo scrive su facebook il direttore del Tg La7 Enrico Mentana.

Ore 9.30 - Italexit prima lista alla Corte d'appello di Roma

Dalle 8 di questa mattina è iniziata la presentazione delle liste elettorali nella corte di Appello di Roma. Il primo partito a presentare i propri candidati è Italexit, di Gianluigi Paragone. Per secondi, si è presentato il Maie, il Movimento associativo italiani all'Estero. Per il partito non si presenterà Ricardo Merlo. Il presidente e capo politico, presente anche nel simbolo, si è infatti ritirato e non si candiderà alla prossima tornata elettorale.