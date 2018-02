Elezioni, Berlusconi: «Renzi è sceso al 20%, non porta voti al suo partito»

«Il Pd è uscito dalla competizione ma non è solo colpa di Renzi, accade anche in Europa - ha continuato il leader di FI - Noi come centrodestra siamo di fronte al M5S: non è un movimento politico, non è un partito democratico è una setta che prende ordini da un vecchio capo di Genova e un altro socio, e oggi c'è il figlio. Hanno come regola di comportamento l'opportunità politica e poi sono tutte persone che non hanno saputo fare niente per sé e per la propria famiglia, non hanno mai lavorato, tutto dettato dall'invidia sociale verso tutti quelli che sono ricchi». Berlusconi ha quindi sottolineato di «essere sceso in campo per impedire che il M5S vinca».

«Nell'ultimo sondaggio Renzi è sceso al 20% e quindi non ha nessuna possibilità di portare voti al suo partito», ha detto ancora Berlusconi, ribadendo che «il Pd si è tolto da solo di mezzo per le divisioni interne, Renzi ha avuto il merito di tenersi lontano dalle ideologie comuniste ma non ha saputo tenere insieme il suo partito».