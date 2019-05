Comunali: M5S al ballottaggio a Campobasso, ​il Pd vince in 6 città

Giorgio Gori (Pd +Europa) è stato eletto con il 55,33% dei voti. Seguito da Giacomo Stucchi (Lega, Forza Italia Fdi) che ha ottenuto, secondo i dati del Viminale, il 39,32%. Segue Nicholas Anesa (M5s) con il 3,64%.

Andrea Romizi, esponente di Forza Italia alla guida della coalizione di centrodestra, è stato confermato sindaco di Perugia con 52mila 6 voti, il 59,8 per cento del totale. È questo il dato definitivo ufficializzato dal ministero dell'Interno. Nettamente staccato il candidato del centrosinistra Giuliano Giubilei, con poco più di 23mila 122 voti, 26,59%. Ancora più indietro Francesca Tizi, M5s, 5mila e 966 voti, 6,86%. L'ex ministro Katia Bellillo, Perugia città comune espressione della sinistra, ha fatto registrare mille e 536 voti, 1,77%, e quindi non entra in Consiglio comunale.



Pescara. Il candidato del centrodestra Carlo Masci ha vinto le elezioni comunali di Pescara con il 51,33% dei voti. Lo ha reso noto noto il Viminale al termine dello scrutinio. Battute le candidate del centrosinistra Marinella Sclocco (22,87%) e del Movimento 5 stelle Erika Alessandrini (12,94%). Nella coalizione di Masci la Lega ha ottenuto il 21,33% e Forza Italia il 12,35%. Il Pd ha ricevuto il 15,5% delle preferenze. Masci è stato costantemente sopra la soglia del 50 per cento durante tutto lo scrutinio. Nella tarda serata di ieri la festa, durante la quale Masci ha reso note le sue priorità di governo: il risanamento del mare e il rilancio del capoluogo adriatico.

A Reggio Emilia si va al ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Luca Vecchi che dai dati del Viminale ha ottenuto il 49,13% dei voti e il candidato del centrodestra Luca Salati (centrodestra) che ha ottenuto il 28,22%. Rossella Ognibene del Movimento 5 Stelle si è fermata al 14,71%.



Campobasso. Scrutinio altalenante per le comunali a Campobasso. Ieri, durante lo spoglio, il sindaco uscente Antonio Battista (Pd) in conferenza stampa riconosce la sua esclusione dal ballottaggio con la candidata del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro a beneficio di Roberto Gravina (M5s). Alle 3 sul sito del ministero i dati vedono invece Battista al ballottaggio, fuori Gravina. Alle 10 la Prefettura comunica che al ballottaggio va Gravina, non più Battista.



Potenza. È il giorno dell'analisi dei dati a Potenza dove le urne delle Amministrative hanno decretato un ballottaggio inatteso. Nella notte i dati sono diventati definitivi anche se la tendenza era ormai chiara. Il 9 giugno si contenderanno la fascia tricolore il candidato leghista del centrodestra Mario Guarente che ha ottenuto il 44,73% ed il rappresentante dei movimenti civici Valerio Tramutoli che ha ottenuto il 27,41% mentre è fuori dalla contesa la candidata del centrosinistra Bianca Andretta con il 18,54%; a seguire Marco Falconeri del Movimento 5 Stelle con il 7,25% e Giuseppe Ferraro con il 2,06%. La lista più suffragata è «La Basilicata Possibile» di Tramutoli con il 13,80%, seguita dalla Lega (13,65%). Aggregando i dati, il centrodestra ha superato il 50 per cento, per l'esattezza 50,21% (Lega 13,65%, Potenza civica 9,55%, Fratelli d'Italia-Forza Civica-Il popolo della famiglia 9,55%, Idea 7,31%, Forza Italia 6,95%), risultati che a Potenza non ha mai ottenuto in una competizione elettorale comunale; il centrosinistra ottiene il 21,42% (Pd 6,63%, Insieme per Bianca 5,75%, La Potenza dei cittadini 5,73%, +Europa-Partito popolare 3,32%); i movimenti di Tramutoli raggiungono il 20,19% (La Basilicata possibile 13,80%, Potenza Città giardino 6,39%). La lista del Movimento 5 Stelle registra il 6,49%. Infine la civica Potenza nel cuore collegata al candidato Ferraro, 1,69%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA