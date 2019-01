pubblicato i dati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo il 2,67% dei contribuenti italiani, poco più di un milione (su oltre 40 milioni) ha scelto, lo scorso anno, di destinare il 2 per mille dell'Irpef al finanziamento dei partiti politici per un totale di circa 14,15 milioni.Il ministero dell'Economia hariferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2018 (anno di imposta 2017) ricordando che la possibilità è in vigore dal 2014 e partecipano alla destinazione del 2 per mille i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e ritenuti conformi.Lo scorso anno il totale destinato ai partiti è stato di 14.148.165 euro in calo dai 15.315.289 milioni del 2017. Il primato è ancora una volta del Partito Democratico che con oltre 7 milioni (7.002.826 euro) conquista il 44,76% delle scelte seguito dalla Lega per Salvini Premier con 2.040.528 milioni di contributi e da Lega Nord per l'Indipendenza della Padanià con 922.040 euro di finanziamento. A distanza poi si collocano Fratelli d'Italia con un finanziamento di 720.437 euro e il Forza Italia con 637.130 euro. Bene