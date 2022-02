Draghi: «Visto che bravi ministri che ho? Il governo è bellissimo e il mandato è conseguire risultati»

«Avete visto che bravi ministri che ho...è un bellissimo governo». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa poco prima di passare la parola ai giornalisti. Un chiaro messaggio che il presidente del Consiglio ha voluto mandare dopo quanto emerso ieri dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella («Così non si può andare avanti»).

«Ieri ho semplicemente ricordato quello che è il mandato del governo, creato dal presidente della Repubblica, per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati». Ha precisato Draghi che ha aggiunto: «Sì, vedrò i leader, ma non devo fare un sforzo particolare, il colloquio con loro è continuo». «Intensificheremo» il confronto con i partiti perchè «confrontarsi e rispettarsi è molto importante e su questo non c'è mai stato nessun dubbio da parte mia». Ha aggiunto Draghi rispetto al confronto con i partiti. «Per un cambio di metodo - ha spiegato - bisogna chiedere anche all'altra parte». Ma ha aggiunto «tutto quello che serve il governo e io lo faremo».

«Con il massimo rispetto ho detto le cose che ho detto ieri. Non può che essere così. Il governo e io abbiamo sempre offerto la massima disponibilità. Possiamo rivedere le modalità di confronto, ma teniamo dritta la barra del timone», ha sottolineato il premier.