Governo Draghi, DIRETTA: alle 12 il giuramento al Quirinale con i 23 ministri

È il giorno del giuramento del nuovo governo di Mario Draghi che ieri ha presentato la lista dei suoi 23 ministri: 8 donne e 15 uomini, 8 tecnici e 15 politici (4 M5s, 3 ciascuno per Pd, Fi e Lega, uno per Leu e Iv). Sette nomi del governo Conte, tra cui il ministro della Sanità Speranza, quello degli Interni Lamorgese e quello degli Esteri Di Maio, restano al loro posto. Nasce il ministero della Transizione ecologica affidato al fisico Roberto Cingolani. La Lega, con Giorgetti, conquista il dicastero per lo Sviluppo economico. Il giuramento, che segna l'entrata in carica dell'esecutivo guidato dall'ex presidente Bce, è previsto alle ore 12 al Colle, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Subito dopo si riuinirà il primo Consiglio dei ministri. Mercoledì il voto di fiducia alle Camere.

La giornata in diretta

11.17 - Draghi al Colle

Mario Draghi è giunto al Quirinale. Il presidente del Consiglio, entrato in auto, parteciperà con il suo governo alla cerimonia di giuramento previsto per mezzogiorno. Intorno alle 13, a Palazzo Chigi, un'altra cerimonia: quella del passaggio della campanella con il suo predecessore, Giuseppe Conte. Subito dopo si terrà il primo Consiglio dei ministri.

10.56 - Donne Pd: battuta d'arresto

«È nato il governo Draghi. Un governo d'eccezione, come chiesto dal Presidente Mattarella, che risponde alle emergenze del momento. Un governo che dovrà affrontare gravi sfide, a cui va il mio augurio di buon lavoro. Un governo in cui siedono tre autorevoli e capaci ministri del Partito democratico, che sicuramente faranno bene. Ma è una ferita, l'ho dichiarato appena appresa la lista dei ministri, che siano tutti uomini, che nessuna democratica sieda a quel tavolo. Una novità per questo partito: al restringersi delle postazioni, le donne sono venute meno», scrive in un post su Facebook Cecilia D'Elia, Portavoce della conferenza delle donne democratiche.

10.43 - D'Incà, Cingolani e Carfagna arrivano al Quirinale

I neo ministri Federico D'Incà (Rapporti con il Parlamento), Roberto Cingolani (Ambiente e Transizione Ecologica) e Mara Carfagna (Sud), hanno già varcato il portone d'ingresso del Quirinale dove, a mezzogiorno, è prevista la cerimonia di giuramento.

10.38 - Di Battista: immorale presenza di Brunetta, Carfagna e Gelmini

«Tra poche ore giurerà al Quirinale il governo Draghi. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati Brunetta, Carfagna e Gelmini. I tre erano ministri nell'ultimo governo Berlusconi, un governo che ricordiamo soprattutto per le leggi ad-personam, ovvero il tentativo (in parte riuscito) di 'deviare' le Istituzioni per metterle al servizio di un leader politico». Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista definendo «immorale che politici che hanno speso tempo (e dunque denaro pubblico) non per occuparsi del Paese ma per risolvere le grane giudiziarie del loro leader, possano avere ancora ruoli così apicali».

10.34 - Cabras: via chi si è messo a 90° per Draghi

«Quelli che si sono messi a 90 Draghi vanno spazzati via». Lo scrive su Facebook il deputato del M5s Pino Cabras.

Ultimo aggiornamento: 11:19

