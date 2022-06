Draghi: «Governo non si fa senza i Cinquestelle. Io alla guida di un'altra maggioranza? No»

Mario Draghi parla alla conferenza stampa dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

APPROFONDIMENTI ITALIA Draghi: «Governo nato con il M5S. Io alla guida di un'altra... LA PROPOSTA Ius scholae, Letta: «Non arretriamo di un millimetro».... QUIRINALE Conte esclude appoggio esterno, Draghi a Mattarella: governo va... MONDO La Russia bombarda centro commerciale a Kremenchuk IL RETROSCENA Draghi, la giornata "più lunga”: dal superbonus... MADRID Draghi rientra in anticipo da Madrid e Conte va al Quirinale:... ECONOMIA Superbonus, la Commissione banche avvia un'indagine sulla... LA POLEMICA M5S, Conte su Draghi: «Premier tecnico non può attaccare... M5S Conte e l'attacco a Draghi, il governo ora rischia? La mossa di... LA DIRETTA Guerra Ucraina diretta, Biden: «Più forze Usa in Europa,... LA SVOLTA Nato, Turchia toglie il veto: ok a Finlandia e Svezia LA GIORNATA G7, arriva il sì per il tetto a gas e petrolio: «Ora... LA DIRETTA Guerra Ucraina diretta. A Washington primi dubbi sulla controffensiva... IL SUMMIT Putin al G20, Draghi: «Non verrà, forse intervento da... LA GIORNATA Guerra Ucraina diretta. Medvedev: «Staccheremo l'ossigeno... IL CASO Missili avanzatissimi Usa all'Ucraina: cosa è Nasams (lo... MONDO Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco

La conferenza stampa

«Sono molto soddisfatto perchè il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per questo semestre. L'Italia ha dunque rispettato tutte le scadenze del piano ed è un segnale essenziale per la serietà e la credibilità del paese ed è già al lavoro per le scadenze di dicembre», ha detto il premier. «Sono stati approvati provvedimenti urgenti per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, abbattiamo l'Iva e rafforziamo il bonus sociale, interveniamo per incrementare lo stoccaggio di gas naturale e gli aiuti alle famiglie sulle bollette. In mancanza di queste approvazioni ci sarebbe stato un disastro con aumenti fino al 45%», ha continuato Draghi.

Bollette, ok cdm alle misure per contenere il caro energia. Più aiuti (anche retroattivi) per le famiglie a basso reddito

«Voglio fare una considerazione sull'azione del governo che ha ottenuto risultati importanti sul fronte internazionale (dal Consiglio Ue, al G7 e infine al vertice Nato), e importanti risultati sul fronte nazionale. Successi che sono merito di questa maggioranza di saper prendere decisioni con generosità e con l'interesse dell'Italia come bussola. Abbiamo davanti tante sfide che supereremo se avremo la stessa determinazione di questi mesi di governo. Non ho sentito Grillo, mentre ho sentito Conte ieri e ci siamo scambiati dei messaggi. Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 stelle, io non entro nei partiti. Mi è estraneo e non capisco il motivo di tirarmi dentro. Dicono che ci sono riscontri oggettivi, vediamoli....», ha precisato il premier.

«La posizione espressa nel G7 e nella Nato è di sostegno all'Ucraina, la frase esatta è: sosterremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Significa aiuto economico, umanitario, ormai importante, e militare. Su questo tutta l'alleanza Nato e l'alleanza del G7 è unita, molto determinata. A differenza di altre situazioni, c'è una frase esplicita, se ci fosse la disponibilità ai negoziati siamo pronti a aprirli. Ma se l'Ucraina non si difende, non c'è pace, c'è sottomissione, schiavitù, e continuerà la guerra», ha detto poi il presidente del Consiglio.