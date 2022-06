Mario Draghi è quasi pronto. Le grandi manovre in vista del Consiglio Ue del 23 e del 24 giugno vanno già traducendosi in piccoli passi in avanti. E se il price cap per il gas russo resta fondamentale nonostante «la strada per un accordo è ancora lunga», il premier spera quantomeno di riuscire a rilanciare sul debito comune.

Tradotto: facendo leva sul dover accantonare la proposta per il tetto al prezzo del gas e soprattutto sull’intesa con Emmanuel Macron (ieri commentata solo con un «Benissimo!» affidato a chi gli chiedeva come fosse andato il tête-à-tête), Draghi è convinto di riuscire a spingere i Ventisette a istituire un nuovo fondo Sure. Cioè ad accettare la creazione di un sistema di prestiti europei a tassi di favore, simile a quello voluto nella primavera del 2020 per sostenere l’occupazione dei singoli Stati durante la pandemia. Un meccanismo che, a differenza di un nuovo Next Generation Eu, risulterebbe è più allettante anche per i falchi nord europei perché privo dei contestati finanziamenti. Sure 2.0 quindi, sarebbe la chiave in mano agli Stati per frenare l’ascesa del caro bollette senza indebitarsi sul mercato.

Stop auto a benzina e diesel, Giorgetti: «Grave errore puntare solo sull'elettrico. Colpita la nostra industria»

A chiarire la strategia per il Consiglio Ue è stato ieri, tra le righe, proprio il premier. Intervenendo in mattinata allo Chateau de la Muette, sede dell’Ocse a Parigi, per il discorso di apertura al Consiglio ministeriale presieduto dall’Italia, Draghi in pratica ha parlato a nuora perché suocera intenda.

LO STRUMENTO

«Uno strumento simile - ha aggiunto riferendosi proprio a Sure 2.0 - questa volta mirato all’energia, potrebbe garantire ai paesi vulnerabili più spazio per aiutare i propri cittadini in un momento di crisi». Il messaggio è chiaro ed è indirizzato a tutti i Paesi dell’Unione. Serve un intervento immediato per stoppare l’inflazione. Meglio se congiunto (Price cap e Sure), ma da qualche parte bisogna cominciare. «I salari - ha affermato davanti ad una platea - devono riprendere il loro potere d’acquisto, ma senza creare una spirale prezzi-salari che risulterebbe in tassi di interesse anche più alti. Occorre ridurre i prezzi dell’energia e sostenere famiglie e imprese specialmente quelle che si trovano in un grande stato di necessità».

Questa peraltro, secondo Draghi, è l’unica azione che «contribuirebbe a preservare la stabilità finanziaria in tutta la zona euro», consentendo anche di aumentare il sostegno popolare nei confronti delle sanzioni alla Russia. E proprio rispetto a queste ultime il premier ha rivendicato quanto già fatto dai Ventisette fino a questo momento. «La Ue da sola ha approvato 6 pacchetti di sanzioni che hanno dato un duro colpo agli oligarchi vicini al Cremlino e a settori chiave dell’economia russa».

L’UCRAINA

Ancora non abbastanza in tutta evidenza. Specie perché l’azione diplomatica in questa fase non sembra ancora in grado di far raggiungere i risultati sperati come mostra il blocco del grano nei porti di Kiev. «Dobbiamo sbloccare milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a causa del conflitto» ha rincarato infatti Draghi. Ma la missione è possibile solo se il Cremlino farà tacere le armi: «Dobbiamo offrire al presidente Zelensky le assicurazioni di cui ha bisogno che i porti non saranno attaccati» ha detto davanti al presidente ucraino, in collegamento con il vertice.

Il sostegno del premier a Kiev del resto, è assoluto. Anche per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione europea. Punto su cui Draghi ha provato ancora una volta a far da sponda con Macron, scontrandosi però con il consueto scetticismo del presidente francese. In ogni caso però la partita è aperta, con la Commissione europea che intanto accelera e la prossima settimana darà un primo parere favorevole al conferimento all’Ucraina dello status di Paese candidato ad entrare nell’Ue.

Infine, Draghi ha dedicato anche un passaggio alla svolta green. «Questa situazione di emergenza non deve essere una scusa per tradire i nostri obiettivi climatici ma la ragione per raddoppiarli». «Accelerare la transizione energetica è fondamentale per spostarci verso un modello sostenibile e ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Dobbiamo agevolare l’espansione delle rinnovabili e promuovere ricerca e sviluppo in nuove soluzioni di energia verde e pulita. Questo significa rafforzare la nostra architettura dell’idrogeno e sviluppare reti intelligenti e resilienti».