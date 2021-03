Draghi a Bergamo Diretta: oggi è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Mario Draghi oggi sarà a Bergamo, nella Giornata in cui tutto il Paese ricorderà le vittime del Covid. Il premier alle 11 deporrà una corona di fiori al Cimitero monumento e poi farà un indirizzo di saluto all'inaugurazione del Bosco della Memoria, dove verranno piantati i primi 100 alberi per commemorare le vittime della pandemia. Sarà una giornata soprattutto di raccoglimento. E Palazzo Chigi ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera nazionale ed europea in tutti gli edifici pubblici del Paese.

Ieri altri 431 i morti, per un totale di oltre 103.400.

Bergamo e il lutto dell’Italia: «Quelle bare senza carezze»

Il ricordo

Alle 11 a Bergamo verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città.

Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

Palazzo Lombardia e Pirelli illuminati

«In occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi della Regione Lombardia. Inoltre, a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. La sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore». Lo fa sapere la Regione. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle vittime.

