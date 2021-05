Letta: «Una dote per i 18enni finanziata con tassa di successione ricchi»

ll leader Pd Enrico Letta su Twitter rilancia la proposta di una dote per i giovani: «Su 7 del Corriere lancio la proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all'1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione».

L'INCONTRO A BRUXELLES

Medio Oriente - Il conflitto tra israeliani e palestinesi «è una vicenda in cui non ci sono un torto e una ragione: ci sono due ragioni. Dobbiamo far sì che ci sia coesistenza pacifica», verso una soluzione a «due Stati. E, l'ho detto qui, credo che l'Europa possa far sentire la sua voce per fermare l'overreaction israeliana e arrivare ad una soluzione, con il cessate il fuoco immediato e poi i negoziati». Lo sottolinea il segretario del Pd Enrico Letta, al termine di un incontro con l'Alto Rappresentante Josep Borrell nella sede del Seae, il servizio diplomatico dell'Ue, a Bruxelles.

Green Pass - È bene che le istituzioni Ue trovino in «fretta» un accordo sul Green Pass, o Green Digital Certificate, per favorire la ripresa del turismo, affossato dalla pandemia di Covid-19. «Più in fretta si fa su regole comuni in tutti i Paesi europei - risponde Letta - meglio è per la ripresa dell'attività economica. Mi sento di fare un appello perché tutte le istituzioni lavorino il più rapidamente possibile per arrivare ad una soluzione, che è necessaria per la ripresa del turismo. Molte cose dipendono da noi a livello nazionale, ma molto dipende dal fatto che il certificato funzioni e sia efficace», ha detto Letta

Migranti - A livello Ue serve «la riproposizione di un nuovo pacchetto di politica migratoria che abbia tutti i titoli insieme. La questione fondamentale è il superamento esplicito del trattato di Dublino», che carica sui Paesi Ue di primo arrivo gli oneri connessi ai flussi migratori, «cosa che finora non è stata chiarita».