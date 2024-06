Leonardo Donno, chi è il deputato del M5S picchiato alla Camera. «Ho preso un pugno, sono crollato. Ora sto meglio»

Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata e il deputato dei 5 Stelle Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Roberto Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra. Subito dopo è stato portato via dall'aula in carrozzina.

Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, nel parapiglia delle proteste.

Le sue prime parole

«Ho preso un pugno che mi ha sfiorato la faccia dal deputato Iezzi, altri ci hanno provato come Mollicone, Candiani. Poi sono arrivati tanti altri, i commessi....io sono crollato, sentivo male al petto e facevo fatica a respirare. Di sicuro mi sono spaventato ma per fortuna ora sto bene, mi hanno fatto un elettrocardiogramma e sto bene». A dirlo è il deputato del Movimento 5 stelle, Leonardo Donno coinvolto nella rissa scoppiata in aula alla Camera e ora tornato nel Transatlantico. Poco prima delle botte proprio Donno si era avvicinato al ministro delle Autonomie, Roberto Calderoli per consegnargli una bandiera tricolore, vista la contrarietà alla riformadell'Autonomia che - secondo le opposizioni - rischia di dividere il Paese. «Ma non c'era nessuna violenza da parte mia - ha spiegato - tant'è che il ministro ha solo indietreggiato».

Chi è Leonardo Donno

Donno, nato a Galatina, il 21 luglio 1985, è un politico italiano, deputato della XVIII legislatura per il M5S. Ha conseguito un diploma di istituto tecnico commerciale e successivamente ha lavorato nell'azienda di famiglia nel settore degli impianti tecnologici e delle energie rinnovabili. Nel 2013 ha fondato la sua impresa specializzata in climatizzazione, riscaldamento e energie rinnovabili.

La carriera politica

Donno è stato eletto deputato nella XVIII legislatura per il Movimento 5 Stelle (M5S) nella circoscrizione Puglia nel 2018, rimanendo in carica fino al 2022. Durante il suo mandato, ha presentato diverse proposte di legge e emendamenti, tra cui quelli per la riduzione dell'IVA sui veicoli elettrici per disabili e per la stabilizzazione del personale sanitario​ (Camera)​​ (MoVimento 5 Stelle)​.

Attualmente, Donno è il Coordinatore Regionale del M5S per la Puglia, nominato dal presidente Giuseppe Conte nel giugno 2022. Inoltre, frequenta un corso di laurea in Scienze Politiche​ (MoVimento 5 Stelle)​.