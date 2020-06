Domenica In, Michele Emiliano dà in diretta il suo numero di cellulare: Mara Venier reagisce così

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto in collegamento nella puntata di oggi di Domenica In e ha sorpreso la padrona di casa Mara Venier leggendo in diretta il suo numero di cellulare. «Ce l'hanno tutti i pugliesi», ha spiegato il governatore della Puglia. A scanso di equivoci ha anche spiegato che è l'unico che possiede: «È il mio numero vero, è l'unico che ho. I pugliesi sono così bravi ed educati che lo utilizzano con precisione».





Mara Venier, incredula, dopo la sorpresa iniziale ha provato a telefonargli con la consueta ironia. «Emiliano, ridammi il tuo numero. Non ci credo che hai dato il tuo numero in diretta, ti sto chiamando», dice la conduttrice. Il governatore ha acceso lo smartphone e ha quasi svelato il numero della Venier: «Il tuo numero è 348...? Ora mi stanno chiamando in parecchi».





Mara Venier ha condotto la puntata nonostante la frattura al piede. Seduta in poltrona ha accolto gli ospiti in studio e in collegamento. Domenica scorsa ha avuto un piccolo incidente domestico, ma non ha voluto rinunciare a entrare nelle case degli italiani.





Ultimo aggiornamento: 22:03