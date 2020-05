Decreto rilancio, nuova bozza: lavoratori stranieri regolarizzati, no al taglio Irap per le banche

La nuova bozza del "decreto Rilancio" aggiornata alle ore 13 di oggi include anche il complicato compromesso raggiunto in maggioranza sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. All'articolo 110 bis si parla infatti di "Emersione dei rapporti di lavoro" prevedendo che nei settori dell'agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto possano chiederne uno temporaneo della durata di sei mesi. Contemporaneamente può essere dichiarato un rapporto di lavoro irregolare (anche con italiani) oppure può essere concluso un contratto di lavoro subordinato. La presentazione dell'istanza di regolarizzazione comporta il pagamento di un contributo di 400 euro.

Il Consiglio dei ministri per l'approvazione è stato convocato per le 17. Il testo contiene poi le principali misure economiche messe a punto dal governo. Tra queste la conferma della cancellazione della rata Irap di giugno per le imprese con fatturato fino a 250 milioni (sono esplicitamente escluse banche e assicurazioni, molte delle quali non rientrerebbero comunque viste le dimensioni) ed anche la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese (fino a 5 milioni più quelle agricole) che hanno avuto una riduzione di fatturato. Per queste ultime la condizione è aver subito un calo dei ricavi rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 per cento: il sostegno è pari ad una percentuale tra 10 e 20 per cento del calo (in base alle dimensioni aziendali) con un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le società.

