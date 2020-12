Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania». Vertice di governo al via, ma non c'è unità

Giornata decisiva sul fronte chiusure di Natale. Gli appuntamenti chiave sono due: la Conferenza Stato-Regioni e il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (LeU), Alfonso Bonafede (5Stelle) e Teresa Bellanova (Italia Viva) e il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. Si va verso l'adozione di un Dpcm contenente le misure sulla nuova stretta. Le misure sul Natale, ritenute ora insufficienti, erano state definite in un decreto, che aveva affiancato l'ultimo Dpcm. Ora invece, visti forse anche i tempi stretti, il governo sarebbe più orientato all'adozione di un Dpcm ad hoc.

Zaia: «Servono misure restrittive, a breve decisioni»

«Con i ministri abbiamo parlato della necessità di misure restrittive, il tema è quello del prossimo fine settimana e del periodo natalizio. Non voglio anticipare quali saranno, ormai è questione di ore, vediamo quale sarà la soluzione». Lo ha detto il governatore Luca Zaia dopo l'incontro Governo-Regioni di stamane. «Ho posto la questione dell'adozione di misure come Veneto - ha aggiunto - spiegando che abbiamo la necessità di capire se si chiude la partita a livello nazionale, altrimenti le adottiamo direttamente, visto che il week end si avvicina».

«Ho fatto, tra l'altro, presente - ha aggiunto Zaia, riferendo del confronto con il Governo - che a gennaio avremo una congiuntura astrale non positiva: il 7 si aprirà la scuola, inizierà una grande campagna vaccinale, c'è ancora il Covid, ci sarà la sindrome influenzale». «Se arriviamo al 7 gennaio dove tutti questi fattori si incrociano - ha sottolineato - avremo un terreno devastato e non ne verremmo fuori. Per questo è indispensabile pensare a restrizioni a livello nazionale». Secondo Zaia una misura in tal senso «arriverà stasera o domani, altrimenti ne adotteremo una in autonomia, prima di sabato. Una misura per il primo fine settimana deve essere presa». «Ho avuto l'obbligo di porre la questione - ha spiegato - e alcune Regioni, anche in zona arancione, sono sulla mia linea, perchè gli ospedali hanno un punto oltre il quale non si può andare. In Veneto ci sono 587 pazienti in terapia intensiva quando, in tempi diversi, ne avevamo poco più di 200. Appartengo alla squadra che non vuole che gli ospedali collassino e che i cittadini possano continuare a curarsi».

«Ema dovrebbe dare il parere il 21 dicembre e poi partirà l'iter che scaricherà i vaccini al Veneto. Noi siamo pronti». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, annunciando che nella regione si inizierà la campagna con circa 200 mila vaccinazioni.

Zampa: «Fare come Germania e Regno Unito»

«Avevamo immaginato di riuscire a scendere sotto i 10 mila contagi, ma non si sta assolutamente scendendo sotto questa quota. Sappiamo che il punto che permette un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole, deve vedere scendere il numero dei contagiati sotto i 10 mila casi al giorno. Immaginiamo che sia necessario correggere tutto questo esattamente come hanno fatto la Germania e l'Inghilterra». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a InBlu Radio. «La progressione dei contagi va a una velocità supersonica», ha aggiunto.

Zaia: «Zona rossa fino all'Epifania»

«Nel periodo delle festività di Natale servono restrizioni massime, e se non le fa il governo le facciamo noi. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è pronta a ripartire e se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con plateau troppo alto. Servono però - ha chiesto - ristori certi in parallelo alle chiusure». ​È quanto avrebbe chiesto, secondo quanto si apprende, il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della riunione tra governo e Regioni; una posizione condivisa dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Poi il tema ristori: «Il vantaggio di misure restrittive a livello nazionale è rappresentato dai ristori. E in questo senso oggi il Governo ha rassicurato. Anzi, il ministro Boccia ha anche detto di aver sentito il ministro Gualtieri, e quindi eventuali misure nazionali sarebbe accompagnate da misure ristorative». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa, dopo il confronto di stamane tra Governo e Regioni.

Boccia: il modello a zone funziona

«Il modello di interventi territoriali ha funzionato bene e ha fatto scendere l'Rt dall'1.7 all'attuale 0,8 ed è ancora in discesa, anche se le reti sanitarie necessitano di essere sempre più difese e alleggerite». È quanto ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso della riunione governo-regioni convocata per dare il via libera al piano vaccini e per una consultazione sull'ipotesi delle maggiori restrizioni nel periodo delle festività. Resta fermo, ha detto ancora il ministro a quanto si apprende, il mantenimento del modello di interventi territoriali anche a gennaio.

