Imam Catania: risposta contro razzismo e divisioni.

Tajani (FI): sento puzza di bruciato. «Certamente non andrei alla manifestazione delle sardine perché sento un pò puzza di bruciato». Sono parole di Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, a margine di un evento a Bologna a proposito della manifestazione nazionale delle sardine oggi a Roma, in piazza San Giovanni. «Non è un partito, è un movimento. Se poi deve diventare uno strumento per fare campagna elettorale a favore di qualcuno per diventare presidente della Repubblica - ha aggiunto Tajani - è un altro conto. Se è un movimento che vuole esprimere delle idee, in democrazia bisogna sempre lasciare dimostrare tutti. Se poi diventa qualcosa di diverso da un movimento spontaneo, vuol dire che c'è qualcuno dietro che strumentalizza e fomenta questi giovani». Allora «avrà le gambe corte».

«Nonostante tutte le capacità intellettuali e culturali, l'uomo non ha ancora superato il cancro del razzismo e delle divisioni. In Italia, fortunatamente, ci sono delle risposte forti di un Paese che non condivide questi atteggiamenti. In questo senso penso alle 'Sardinè ed anche a Catania con la loro manifestazione c'è stata una risposta di grande rilievo. Questi movimenti e queste reti che partono dal basso sono la vera faccia, la realtà originale della nostra società». Lo afferma l'Imam della moschea di Catania e Presidente della comunità islamica in Sicilia, Abdelhafid Kheit, intervistato dall'Adnkronos.