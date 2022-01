Diretta elezioni presidente della Repubblica, secondo giorno di votazioni. Lega: Salvini a lavoro su nomi di alto profilo, nessuna trattativa con Draghi

Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, oggi dalle 15. Manca un candidato eleggibile con la maggioranza dei due terzi ma al momento non c'è intesa neanche su un nome che possa essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. Sarà un'altra giornata di incontri e contatti frenetici nei partiti e tra i leader a partire dalla riunione dei grandi elettori della Lega convocati da Matteo Salvini alle 10.

«Salvini ha l'asso in mano e deve scegliere quando calarlo» sostiene di primo mattino Matteo Renzi elencando le quattro ipotesi in mano al capo della Lega: un nome di centrodestra, un accordo con tutti «su un nome fuori dal giro», un accordo con Conte e, dice l'ex premier, «infine un sistema di usato sicuro». Ieri l'ex ministro dell'Interno ha provato a tessere la tela del dialogo e oggi tornerà a vedere sicuramente il segretario del Pd. Tra i dem c'è però il timore che il gelo di Salvini e di Conte su Mario Draghi possa portare a perdere l'ex presidente della Bce anche a capo del Governo. «Per noi la figura di Draghi è preziosissima per il Paese e c'è il rischio che tentativi confusi non portino a nomi di livello adeguato e minino anche la stabilità del governo», avverte il dem Enrico Borghi. In questa situazione confusa, i partiti vedono il bicchiere mezzo pieno del dialogo avviato tra centrodestra e centrosinistra. «Credo che difficilmente andremo oltre la quinta», spera Renzi anche lui impegnato su varie ipotesi. Alla vigilia del nuovo voto, esce dal riserbo uno dei quirinabili più citati: Pierferdinando Casini che stamattina con un post su Instagram esclama: «La passione politica è la mia vita!!», unendo un cuore, la bandiera italiana e una sua foto da giovane democratico cristiano. Non è candidato ma in tanti sognano un suo bis il presidente Sergio Mattarella che stamattina ha lasciato la sua abitazione di Palermo per tornare nella capitale.

Diretta

10.34 «Non è in corso alcuna trattativa tra il Senatore Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il Presidente Draghi immaginare che in questa fase - anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid - siano impegnati a parlare di equilibri di governo. A proposito di Quirinale, il Senatore Salvini è al lavoro su alcuni nomi - donne e uomini - di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza». È quanto si legge in una nota della Lega.

10.29 È cominciata a Montecitorio la riunione tra il segretario Matteo Salvini, i senatori e i delegati regionali. Dopo ci sarà l'incontro con i deputati. Lo riferisce la Lega.

Il programma

Si inizierà dlle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori da Candiani a Di Micco (n.50); 15.20-15.27: senatori da Di Nicola a Iori (n.50); 15.28- 15.35: senatori da Iwobi a Mollame (n.50); 15.36 - 15.43: senatori da Montani a Quarto (n.50); 15.44-15.51: senatori da Rampi a Unterberger (n.50); 15.52-15.54: senatori da Urraro a Zuliani (n.14).

La seconda chiama

Seguirà la seconda chiama, la cui durata è stimata dalle ore 15.55 alle ore 15.58. A seguire, ci sarà la chiama dei deputati: 15.59-16.06: deputati da Acunzo a Berti (n.50); 16.07-16.14: deputati da Bianchi a Caparvi (n.49); 16.15-16.22: deputati da Capitanio a Cominardi (n.50); 16.23-16.30: deputati da Conte a Di Giorgi (n.50); 16.31-16.38: deputati da Di Lauro a Fraccaro (n.50); 16.39-16.46: deputati da Fragomeli a Grippa (n.50); 16.47-16.53: deputati da Gubitosa a Manca (n.50); 16.54-17.01: deputati da Mancini a Muroni (n.50); 17.02-17.09: deputati da Musella a Piccoli Nardelli (n.50); 17.10-17.17: deputati da Piccolo a Ruggiero (n.50); 17.18-17.25: deputati da Ruocco a Sportiello (n.51); 17.26-17.33: deputati da Squeri a Vianello (n.50); 17.34-17.37: deputati da Vietina a Zucconi (n.24). Seguirà la seconda chiama, la cui durata è stimata dalle ore 17.38 alle ore 17.43. Per finire, la chiama dei delegati regionali: 17.44-17.52: 58 delegati regionali. Seguirà la seconda chiama.

Il quorum

Oggi il quorum, come ieri, è dei 2/3 per far scattare l'elezione del presidente della Repubblica è di 673 voti (i 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta integrato dai delegati delle regioni). Il successore di Fasano, deceduto nei giorni scorsi, nel seggio a Montecitorio verrà proclamato alle 12. A Fasano subentra nel seggio a Montecitorio Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alle elezioni del 2018 e considerata vicina a Mara Carfagna.