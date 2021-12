Mattarella: «Fine del mio mandato tra pochi giorni, mai sentito solo. Sprecare vaccini un'offesa a chi non li ha avuti»

Sergio Mattarella visibilmente emozionato nel suo ultimo messaggio di fine anno: «Dagli italiani senso di vera comunità. Tra pochi giorni la fine del mio mandato». Orgoglio e fiducia al centro dell'ultimo messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge agli italiani in diretta tv.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Mattarella, il discorso di fine anno integrale: «Anche nei... ITALIA ​Mattarella, il discorso di fine anno: «Dagli italiani senso... INVISTA Mattarella, cosa ha detto negli ultimi sei discorsi di fine anno FIRENZE Ovazione e richiesta del “bis” per Mattarella al teatro... L'INTERVISTA Elezioni Quirinale, Giorgia Meloni: «No al Mattarella bis, dopo... IL RETROSCENA Elezioni Quirinale, Mattarella chiude al bis: avanti con...

Discorso in piedi, come lo scorso anno, quando parlò con sullo sfondo il cortile d'onore del Quirinale. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, nel messaggio di fine anno, si è rivolto agli italiani non da seduto, quasi a voler simboleggiare anche visivamente la voglia di ripartenza. E lo ha fatto in maniera ancora più informale, evitando il leggio e scegliendo come location lo studio nella Palazzina del Fuga, quella dove risiede e dove svolge l'attività quotidiana. Alle spalle le bandiere italiana, europea e quella con il simbolo presidenziale, sullo sfondo, visibili dalla finestra, i giardini del Quirinale.

«Sprecare vaccini offesa a chi non li ha avuti»

«La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla - ha detto Mattarella -. I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto - ripeto - la pericolosità della malattia».

« Il Presidente deve rappresentare l'unità nazionale »

«La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l'unità nazionale. Questo compito - che ho cercato di assolvere con impegno - è stato facilitato dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale - ha sottolineato il Presidente della Repubblica -. Questo legame va continuamente rinsaldato dall'azione responsabile, dalla lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini».

Mattarella ai giovani: « Non scoraggiatevi e prendete il futuro »

«I giovani sono portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi da chi li ha preceduti. E chiedono che il testimone non venga negato alle loro mani - ha detto ancora Mattarella -. Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società».

Ravanusa, Mattarella cita prof Carmina: non siate indifferenti

«Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del recente, drammatico crollo di Ravanusa». È un passaggio del messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Professore di filosofia e storia, andando in pensione due anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: 'Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare…'». «Faccio mie - con rispetto - queste parole di esortazione così efficaci, che manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo», ha aggiunto Mattarella.

« È la stagione dei doveri, fare tutti la propria parte »

«Siamo pronti ad accogliere il nuovo anno, ed è un momento di speranza - ha detto il Presidente della Repubblica -. Guardiamo avanti, sapendo che il destino dell'Italia dipende anche da ciascuno di noi. Tante volte abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria».