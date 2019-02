Caso Diciotti, Conte blinda Salvini: «Agito secondo linee del governo. Io responsabile»

«Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione». Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del caso Diciotti, nella lettera inviata a Matteo Salvini, che il ministro dell'Interno ha allegato alla sua memoria presentata ieri sera in giunta per le Elezioni e Immunità del Senato che dovrà decidere sulla richiesta di processo per il vicepremier. «Le azioni - sottolinea Conte - poste in essere dal ministro dell'Interno si pongono in attuazione di un indirizzo politico-istituzionale. che il governo da me presieduto ha sempre coerentemente condiviso, sin dal suo insediamento».