Di Maio: «Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali»

Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante, ha parlato delle aperture domenicali dei centri commerciali, sottolineando che «bisogna ricominciare a disciplinare gli orari di apertura e chiusura».



Cosa ha detto Di Maio. «Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei week end e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni.

L'orario degli esercizi commerciali non può più essere liberalizzato come fatto dal governo Monti perchè sta distruggendo le famiglie italiane» ha scandito Di Maio.



La legge Bilancio. E riguardo alla legge di bilancio, poco prima in Fiera, aveva detto: «Se abbiamo detto ai cittadini che questa legge di bilancio sarà coraggiosa, ma terrà i conti in ordine è perché noi vogliamo fare qualcosa di coraggioso. La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse». «Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di semplificazioni per le imprese e stiamo mettendo in piedi una serie di misure che entreranno nella legge di bilancio con incentivi alle aziende, sopratutto - ha aggiunto - quelle più innovative, per acquisto di nuovi macchinari e favorire l'assunzione di giovani tecnici». «Abbiamo tantissimi progetti allo studio, oltre al reddito di cittadinanza che resta il punto cardine e si deve fare. Abbiamo misure per i commercianti per i piccoli imprenditori, per medi e per i grandi».

