M5S-Lega, nuovo vertice a Milano. Di Maio: «Notevoli passi avanti»

«Io credo sarà un buon contratto», così il capo politico del M5S si è limitato a rispondere ai giornalisti che gli chiedevano, al suo arrivo a Milano, che cosa succederebbe se gli iscritti bocciassero l'accordo con la Lega attraverso la piattaforma Rousseau. Di Maio è arrivato alla stazione Centrale di Milano a bordo di un Frecciarossa da Roma, ma arriverà più tardi al Pirellone per l'incontro con Salvini al termine della riunione odierna del tavolo tecnico appena iniziata nella sede del Consiglio regionale della Lombardia.



Nel corso della riunione tecnica tra M5S e Lega è stata completata, a quanto apprende l'agenzia Ansa, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del programma è «Contratto per il governo del cambiamento». In cima alla copertina compaiono i simboli del M5S e della Lega.



«Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi», ha ribadito Di Maio.

«Gli italiani hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto è fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini - scrive Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle -. È notizia di qualche giorno fa che sono aumentati ancora gli italiani in condizioni di povertà assoluta: sono 5 milioni di persone. L'Istat stima che nel 2017 siano in povertà assoluta 154mila famiglie e 261mila individui in più rispetto al 2016. Dal punto di vista territoriale, i dati provvisori mostrano aumenti nel Sud e nel Nord, e una diminuzione al Centro. Siamo quindi davanti a un fenomeno che riguarda tutta la penisola e che assume contorni sempre più drammatici. Pensate che le famiglie senza lavoro sono raddoppiate nel giro di 10 anni e che sono arrivate a un milione. Lo Stato deve tornare a fare lo Stato». «Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini», conclude il leader 5 stelle.

