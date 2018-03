La provocazione Bacio Di Maio-Salvini, a Roma spunta il murales: subito cancellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi appassionatamente e a baciarsi in bocca sono Giggino e Matteo. E i passanti, in questa via del Collegio Capranica, fotografano la coppia avvinghiata. Però, Giggino e Matteo non sono in carne ed ossa ma disegnati.Il murales, poi cancellato, portava la tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop e si ispira chiaramente alla celebre foto del bacio fraterno socialista tra Erich Honecker e Leonid Brezhnev durante i festeggiamenti del 30ø anniversario della Repubblica democratica tedesca della Germania Est nel 1979.