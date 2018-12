Di Maio: nessun rimpasto, mai parlato di poltrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In sei mesi e mezzo di governo non abbiamo mai parlato di poltrone ma sempre dei cittadini e di quello che dovevamo fare». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Tg2, ribadendo che «non c'è nessuna ipotesi di rimpasto».«Siamo sempre stati amici, di questa grande esperienza e di questa grande battaglia. Spero da gennaio di poter essere al suo fianco per la campagna per le europee, non vedo l'ora di rivederlo in questi giorni». Lo ha detto il leader M5S Luigi Di Maio rispondendo a una domanda sul ritorno di Alessandro Di Battista in Italia.