Di Maio: «L'Iva? Non aumenterà. Come feci per il Def in cdm, risalirei sul balcone anche domani»

«Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni». Lo ha detto il ministro dello sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Circo Massimo su radio Capital in merito alla revisione delle clausole di salvaguardia, che prevede aumenti Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 (28,75) nel 2021 e nel 2022, come emerge dall'emendamento del governo che recepisce l'accordo con la Ue sulla Manovra.

«Anche questo modo di fare contabilità pubblica deve cambiare - ha aggiunto - Il fatto di aver evitato la procedura di infrazione mi rende molto contento, ma questa Europa deve cambiare e il 2019 con le elezioni europee deve essere l'occasione per eliminare una serie di convenzioni legate alla austerity che richiederanno nei prossimi anni un cambiamento epocale». E ancora:

«Smentisco il fatto che abbiamo tagliato 4 miliardi di investimenti. Gli investimenti restano, alcuni vanno in flessibilità perché sono sul dissesto idrogeologico. La maggior parte degli investimenti che mettiamo sono legati al dissesto. La manovra per quanto riguarda gli investimenti resta ambiziosa».

E poi sulla definizione della manovra commenta: «Penso che sia una vittoria degli italiani: tutte le promesse sono state mantenute. Quando abbiamo creato questo governo, che è venuto fuori dal dialogo tra M5S e Lega, le figure come Conte, Tria e Moavero sono state individuate per momenti come questo, in cui bisognava portare a casa promesse». Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: «Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più legittimati a parlare di noi. Faccio i complimenti a Conte, ma Di Maio e Salvini sono contenti».

E sulla scelta di salire sul balcone di Palazzo Chigi fatta il giorno del varo del Def in cdm, Di Maio precisa:

anche domattina. Non c'è stata la procedura di infrazione e porto a casa tutti gli impegni mantenuti. Se allora c'era il rischio della procedura, adesso non c'è quel rischio e sono ancora più contento di aver mantenuto le promesse».

«Lo rifarei