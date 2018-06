Le aziende che delocalizzano vanno fermate

Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa delle crisi aziendali «non è solo delle aziende - spiega -. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». A dirlo, con un nuovo video suè il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi