Luigi Di Maio prova a fare il diplomatico con il ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco. In un'intervista a Il Fatto il leader 5 Stelle glissa su una domanda riguardo alla fiducia verso Franco. Ma poi rivela di far controllare tutti i conti dei suoi collaboratori perché non si fida

Nella stessa intervista Di Maio difende a spada tratta il portavoce Rocco Casalino, autore dell'audio finito alle ribalta delle cronache. E critica quei parlamentari pentastellati che hanno definito discutibile l'intervento di Casalino in cui minaccia una «mega vendetta» contro i tecnici del ministero dell'Economia nel caso in cui non trovino 10 miliardi per realizzare il reddito di cittadinanza.