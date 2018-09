Csm, Di Maio attacca il neo vicepresidente Ermini: «Il sistema è contro di noi

«È incredibile! Avete letto? Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio superiore della magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. È incredibile». Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook, commentando così l'elezione di David Ermini a vicepresidente del Csm e conclude: «Il Sistema è vivo e lotta contro di noi».







