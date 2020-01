Di Maio convoca i ministri M5S: rumors su passo indietro imminente. Zingaretti: «Non mi fa piacere se lascia»

Luigi Di Maio vedrà domani i ministri e viceministri del M5S. Si rincorrono in queste ore le voci sul passo indietro imminente del capo politico del Movimento Cinquestelle: una decisione alla vigilia delle elezioni regionali di domenica in Emilia Romagna e Calabria. La "reggenza" del Movimento, da Statuto, spetterebbe a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del M5S.

La riunione è convocata a Palazzo Chigi (e non alla Farnesina, come di consueto quando Di Maio fa il punto della situazione con i suoi ministri) alle 10.

E sulla vicenda cominciano già ad arrivare i primi commenti politici: come quello di Nicola Zingaretti. «No», non mi fa piacere se Di Maio lascia la guida del M5s, «abbiamo preso un impegno anche tra persone che rispettiamo, ora dobbiamo abbassare la polemica politica e accentuare l'impegno per raggiungere i risultati», spiega il leader del Pd a Porta a Porta. «Non commento le vicende degli altri, ma voglio dire che nel M5s c'è una grande sottovalutazione, non voler ammettere che non si può dire Salvini o Zingaretti è la stessa cosa. Non apriamo polemiche, ma una alleanza c'è», ha spiegato il segretario del Pd.



