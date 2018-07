Di Maio evoca il complotto delle lobby parlando del decreto dignità. «Nella relazione» al decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri». La verità è che «questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi», denuncia il vicepremier in un video su Facebook commentando l'ipotesi di una contrazione dei posti di lavoro con il dl dignità.



«Fare pulizia» nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. È l'intento annunciato da fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione tecnica al dl dignità. La tabella «spuntata di notte» sugli 8000 posti in meno viene ritenuta un episodio «gravissimo»: il sospetto è che ci siano responsabilità di uomini vicini alla squadra dell'ex ministro Pd Padoan. E l'idea è uno spoil system per «togliere dai posti chiave chi mira a ledere l'operato di governo e M5s. Abbiamo bisogno di persone di fiducia, non di vipere», dicono.

«Sono veramente sbalordito. La prossima volta metterò sotto scorta il decreto legge quando lo mando in giro, però non ho capito perché abbia reagito il Mef: non l'ho nominato. Sto solo dicendo che non è la parte politica ad aver inserito nella relazione tecnica quei numeri e deve essere chiaro che questo non è un decreto per far perdere posti di lavoro». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo a una domanda dei giornalisti sul Decreto dignità, a Matera dove ha visitato un Antenna 5G.