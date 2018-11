IL CANDIDATO SI SCUSA

C'è anche l'ipotesi estrema del ritiro di Maurizio Pascucci, candidato del M5s, dalla corsa a sindaco di Corleone (Pa). «Vedremo, mi confronterò con il meetup e con il parlamentare di riferimento del territorio e decideremo se e come proseguire», dice Pascucci ai cronisti. «La scelta di fare la foto con il nipote di Provenzano era stata condivisa col meetup e con il parlamentare di riferimento del territorio Giuseppe Chiazzese». Così Pascucci rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se quella foto era stata occasionale o concordata.



«Con la foto volevamo trasmettere il messaggio che i parenti dei mafiosi che prendono le distanze dai proprio congiunti non possono essere esclusi dalla comunità. Evidentemente il messaggio è stato male interpretato». E ancora: «Al comizio di questa sera, in piazza a Corleone, dirò chiaramente che non vogliamo i voti della mafia».



L'EX IENA GIARRUSSO LO "LICENZIA"

Maurizio Pascucci non sarà più l'assistente parlamentare del senatore 5 Stelle Mario Michele Giarrusso. «Al momento - dice Giarrusso all'Adnkronos - non esistono le condizioni per proseguire la collaborazione». Pascucci, rimarca il parlamentare siciliano, «si dovrebbe ritirare dalla corsa. Le dichiarazioni che ha fatto non appartengono alla mia storia, non le condivido. Noi siamo dalla parte delle vittime della mafia, con loro vogliamo dialogare». Giarrusso si dice «stupefatto»: «Non ho mai avuto idea di queste follie. Condivido parola per parola Di Maio», il quale ha deciso di disertare il comizio inizialmente in programma questa sera a Corleone. «Con Luigi - prosegue - ci siamo sentiti via Whatsapp: è rimasto stupefatto come me. Stavo andando a Corleone, ma ho girato la macchina e sono tornato a casa anche io...».

LE REAZIONI

«In un momento in cui in Sicilia continuano ad arrivare segnali inquietanti su più fronti, la scelta del candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 Stelle di farsi fotografare con il nipote del boss Bernardo Provenzano appare grave o quantomeno inopportuna». Ad affermarlo sono la Presidente nazionale dell'Arci Francesca Chiavacci e il Presidente Arci Sicilia e Responsabile nazionale Legalità Salvo Lipari.



«E lo è ancor di più perché avviene a pochi giorni dalla scelta coraggiosa delle commissarie - aggiungono - che hanno guidato il comune sciolto per mafia di intitolare a Cesare Terranova la strada in cui vive la famiglia Riina e alle sorelline Nencioni, vittime della strage di Via dei Georgofili, l'asilo comunale. Non solo, ma il tema della lotta alla mafia sembra scomparso dall'agenda elettorale dei candidati a sindaco. Dare come unico segnale quello dell'apertura del dialogo con i parenti dei boss appare assai inquietante».