â€‹La "casetta" del leader. Per Di Maio appartamento con vista sul Colosseo

Polemica sul leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: a finire nell'occhio del ciclone la casa con vista Colosseo. Anche all'epoca in cui Di Maio sbarcò a Roma come neodeputato scelseuna zona molto quotata: Trastevere. Ora invece il candidato premier del Movimento ha un altro domicilio.A riverarlo è Il Messaggero che ha consultato la dichiarazione di trasparenza depositata dal M5s presso il ministero dell'Interno lo scorso 29 gennaio. L'indirizzo legale è anche lo stesso del "legale rappresentante" del Comitato M5s per le elezioni politiche, indicato nel modulo per le donazioni sopra i 5 mila euro presente sul Blog delle Stelle.