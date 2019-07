Autonomia, i tecnici del Parlamento: rischi per conti e solidarietà tra Regioni. Di Maio: «Non spacco l'Italia»

«Il sistema di finanziamento delle competenze aggiuntive previsto dalle bozze di intesa - sottolineano i tecnici del Parlamento - presenta elementi contraddittori che suscitano preoccupazioni per i possibili rischi sia sulla tenuta del vincolo di bilancio nazionale sia sulla garanzia della solidarietà interregionale».

Autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'Autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il Paese in 2 e lasciare il Centro-Sud isolato non se ne parla. Se mio figlio va a scuola deve avere le stesse opportunità degli altri bambini. Insomma, facciamo le cose fatte bene e il MoVimento 5 Stelle ne è il garante».

«Sulle tasse ieri ho sentito parlare di condoni - scrive poi Di Maio passando al tema Fisco -. Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai e troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!». «Sulla Flat Tax aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva o si tolgano soldi già in tasca agli italiani, perché sarebbe una presa in giro che già abbiamo visto per molti, molti anni», aggiunge. «Piuttosto vi dico con certezza che l'Iva non aumenterà e che taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese».