Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista

di Mario Ajello

Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio, lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba. Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella

ha accettato a suo tempo Alfano - ripeto: Alfano - ministro degli Esteri senza battere ciglio ma si oppone a un uomo di grande valore come Savona

Più o meno lo stesso concetto, ferocemente anti Colle, Di Maio lo aveva espresso con il like al

sono molto arrabbiato

di Salvini. Stavolta Di Maio ha trovato in Dibba il suo portavoce. Il Dibba che ogni tanto mette in difficoltà il leader M5S, facendo il barricadiero, e ogni tanto - come in questo caso - si trasforma in Ale il ventriloquo di Giggino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».LEGGI ANCHE