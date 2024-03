Marcello Dell'Utri, sequestrati 18 milioni di euro: non dichiarati i bonifici ricevuti da Berlusconi

Maxi sequestro per Marcello Dell'Utri e la moglie: la procura di Firenze ha disposto l'acquisizione di oltre 19 milioni di euro.

Dell'Utri, sequestrati 18 milioni di euro

Il provvedimento è stato disposto dal gip della procura distrettuale antimafia di Firenze.

Dell'Utri, secondo l'accusa, in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare secondo la la legge Rognoni Latorre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo.

L'ex senatore non avrebbe dichiarato i bonifici ricevuti da Silvio Berlusconi.