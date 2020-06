Dl semplificazioni, stralciati condono e stop assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Dl semplificazioni, mentre era in corso un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti della maggioranza di governo filtrava l'orientamento di un possibile stralcio della norma sul condono e anche della cancellazione dalla bozza del decreto del provvedimento della norma sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

«È una discussione aperta, ci sono probabilità che arriveremo a un testo innovativo». Lo dice il vice segretario Pd Andrea Orlando al termine della riunionw di maggioranza a Palazzo Chigi sul dl semplificazioni. La maggioranza tornerà a vedersi domani alle 12.

È quanto viene riferito da fonti della maggioranza mentre è in corso a palazzo Chigi la riunione con il premier. Secondo quanto spiegano le stesse fonti, ci sarebbe stato un confronto sul punto durante la riunione con un pressing diffuso tra le forze politiche di maggioranza per lo stralcio del

Stralciata dal dl semplificazioni anche una norma che riguardava - snellendo le procedure - le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. È quanto si apprende da fonti di maggioranza mentre è ancora in corso il vertice sul decreto a Palazzo Chigi. Le stesse fonti sottolineano come la norme stralciate riguardavano, in particolare, il Mibact e gli incarichi dirigenziali a termine a chiamata diretta, disciplinati dall'art. 6 della bozza del provvedimento.